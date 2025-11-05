Cordoglio di Giani per morte del giornalista pratese Piero Ceccatelli

Il Presidente: Obiettivo, intelligente ed innamorato della sua città

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Presidente della Toscana Eugenio Giani esprime il proprio cordoglio per la morte del giornalista Piero Ceccatelli, scomparso a sessantacinque anni.

Commenta:

Un giornalista scrupoloso ed obiettivo, innamorato della sua città ma che sapeva guardare oltre, intelligente e pungente, onesto e sempre cordiale come molti ricordano. Sicuramente una perdita per tutti.

Una grande penna, ma anche una grande anima ed uno spirito libero.

Piero Ceccatelli è morto oggi, 5 novembre, dopo un lungo calvario. Pratese, aveva mosso i suoi primi passi al Tirreno, prima da collaboratore, ancora liceale, e poi nella redazione della cronaca cittadina aperta nel 1989.

Si era laureato in giurisprudenza e durante gli anni dell’università era cresciuta la sua passione per il giornalismo, scrivendo per ANSA e la rivista Progress, confezionando servizi per Rai 3 Toscana, occupandosi anche di sport, sulla Gazzetta dello sport e su TV Prato.

Dal Tirreno di Prato, dove era diventato vice responsabile, era passato alla Nazione della stessa città: capo della redazione pratese per molti anni, con una parentesi a Pistoia, e poi caporedattore centrale dal 2016 della Nazione a Firenze. Ha lavorato anche alla Nazione di Lucca. Dopo la pensione si era affacciato alla televisione, con diverse rubriche su TV Prato.

Alla moglie Paola le condoglianze del Presidente Giani.