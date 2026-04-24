Cordoglio di Giani per la scomparsa di Marcello Marchioni

Il dirigente sportivo avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 16 maggio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Toscana perde un grande protagonista del mondo dell’associazionismo e dello sport. Una figura appassionata, competente e generosa, che per decenni ha messo il suo impegno al servizio dei valori più autentici della crescita civile e sportiva.

Il presidente Eugenio Giani esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Marcello Marchioni

un amico da sempre, con il quale ho avuto modo di lavorare per il bene di tutto il movimento sportivo toscano.

Marchioni attualmente ricopriva la Presidenza dell’ASSI Giglio Rosso che, ha aggiunto Giani:

sotto la sua guida è diventata un punto di riferimento per tante famiglie e giovani, dimostrando come lo sport possa essere straordinario strumento di inclusione, educazione e promozione del territorio. E la sua presenza nel Consiglio nazionale del CONI testimoniava l’alta considerazione che aveva saputo conquistare a livello nazionale.

Giani ha concluso: