Cordoglio di Fico per la scomparsa di Biagio De Giovanni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Con Biagio De Giovanni perdiamo un intellettuale di straordinario rigore, che ha unito pensiero filosofico e impegno politico.

La sua attività accademica e istituzionale testimonia una dedizione costante alla costruzione di una cultura democratica fondata sulla connessione tra sapere e responsabilità pubblica.

De Giovanni ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di studiosi e cittadini.

I suoi insegnamenti continueranno a orientare quanti credono nell’importanza della conoscenza e della partecipazione come strumenti fondamentali del vivere democratico.

Alla famiglia, agli allievi e a tutta la comunità accademica e istituzionale giungano le più sentite condoglianze da parte mia e della Giunta regionale della Campania.