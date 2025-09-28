Cordoglio della Regione Toscana per la scomparsa di Andrea Rauch

L’illustratore è deceduto all’età di 77 anni

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Regione Toscana esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Andrea Rauch, designer e illustratore di fama internazionale.

Figura di rilievo della cultura visiva italiana, Rauch ha collaborato con importanti istituzioni nazionali e internazionali, e rappresenta una stagione significativa della storia della Regione Toscana: tra gli anni Settanta e Novanta, Rauch fu infatti tra i protagonisti della realizzazione dei manifesti murali commissionati dalla Regione in occasione delle ricorrenze civili del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno.

Alcuni di quei lavori, oggi conservati presso l’Archivio storico del Consiglio regionale, sono esposti al Museo Venturino Venturi.

Il Presidente della Regione e la Giunta si uniscono al dolore dei figli, della famiglia e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato, ricordando Andrea Rauch come un artista generoso e un interprete originale della grafica italiana, capace di intrecciare arte, cultura e comunità.