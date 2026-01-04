Cordoglio della Fondazione Valenzi per morte Francesco Paolo Cavasola

Il messaggio di Lucia Valenzi
Riceviamo e pubblichiamo.
Esprimo il cordoglio mio e della Fondazione Valenzi per la scomparsa di Francesco Casavola.
Illustre giurista, ha formato intere generazioni di studiosi del diritto, già Presidente della Corte Costituzionale e di tanti fondamentali istituzioni del diritto del nostro Paese.
Gli resteremo per sempre grati per avere accettato di essere un componente del nostro Comitato d’Onore e di avere generosamente partecipato ad alcuni significativi momenti di dibattito da noi proposti.
Lucia Valenzi