Cordoglio della Fondazione Valenzi per morte Francesco Paolo Cavasola

Il messaggio di Lucia Valenzi

Riceviamo e pubblichiamo.

Esprimo il cordoglio mio e della Fondazione Valenzi per la scomparsa di Francesco Casavola.

Illustre giurista, ha formato intere generazioni di studiosi del diritto, già Presidente della Corte Costituzionale e di tanti fondamentali istituzioni del diritto del nostro Paese.

Gli resteremo per sempre grati per avere accettato di essere un componente del nostro Comitato d’Onore e di avere generosamente partecipato ad alcuni significativi momenti di dibattito da noi proposti.
Lucia Valenzi

