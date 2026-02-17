Cordoglio della Fondazione Valenzi per la scomparsa di Lida Viganoni

L’ex Rettrice de L’Orientale è scomparsa all’età di 76 anni
Lucia Valenzi e tutta la Fondazione Valenzi partecipano al dolore per la perdita di Lida Viganoni, illustre studiosa, prima donna Rettrice dell’Università L’Orientale.
Lucia Valenzi dice:
Ci conoscevamo già da ragazze e mi ha sempre colpito il suo rigore, la sua precisione, uniti però ad una grande disponibilità verso gli altri, oltre ad una profonda dolcezza.
Bionda com’era, evocava uno stile quasi “nordico” nella serietà dell’impegno, mentre si dava con generosità ad aiutare le persone.
Purtroppo un male crudele ce l’ha strappata via, ma siamo onorati che fra tante istituzioni abbia anche svolto per la nostra Fondazione il ruolo di Vicepresidente.