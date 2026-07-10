Cordoglio del Sindaco Manfredi per morte Maestro Michael Aspinall

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Esprimo il più profondo cordoglio, a nome mio e di tutta la città di Napoli, per la scomparsa del Maestro Michael Aspinall.

Solo pochi mesi fa, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, ho avuto l’onore e il privilegio di consegnargli la Medaglia della Città.

In quell’occasione avevamo celebrato non solo la sua straordinaria carriera di musicologo, cantante e attore di fama mondiale, ma soprattutto il suo immenso atto d’amore verso la nostra terra, che aveva scelto come casa.

Con la sua scomparsa perdiamo un artista unico, capace di unire il rigore filologico all’ironia e al talento, ma soprattutto perdiamo uno dei più autorevoli e appassionati custodi della tradizione musicale napoletana nel mondo.

Oggi ci stringiamo attorno ai suoi cari, consapevoli che il legame tra il Maestro Aspinall e Napoli resterà indissolubile.