Cordoglio Amministrazione comunale Napoli morte DS IC Piscicelli Maiuri

Di
Redazione
-
cordoglio

Il messaggio dell’Assessore Striano

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Esprimiamo il cordoglio e la vicinanza del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e di tutta l’Amministrazione Comunale alla famiglia del docente scomparso oggi mentre era lavoro ed alla Dirigente Scolastica dell’IC Piscicelli Maiuri per l’improvviso lutto che ha colpito la città e tutta la comunità scolastica napoletana.

Così l’Assessore all’istruzione e alle famiglie del comune di Napoli Maura Striano.

