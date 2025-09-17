Cordoglio Amministrazione comunale Napoli morte DS IC Piscicelli Maiuri

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Esprimiamo il cordoglio e la vicinanza del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e di tutta l’Amministrazione Comunale alla famiglia del docente scomparso oggi mentre era lavoro ed alla Dirigente Scolastica dell’IC Piscicelli Maiuri per l’improvviso lutto che ha colpito la città e tutta la comunità scolastica napoletana.