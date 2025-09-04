Coralli e Cammei sbocciano a Vicenzaoro

La manifestazione è in programma dal 5 al 9 settembre alla Fiera di Vicenza

Riceviamo e pubblichiamo.

Settembre segna la ripartenza delle grandi fiere di settore e, come di consueto, il primo appuntamento è con Vicenzaoro, in programma dal 5 al 9 settembre.

La manifestazione è tra le prime tre al mondo, insieme a Hong Kong e Las Vegas, e da sempre vede protagoniste le aziende di Torre del Greco (NA).

In questa edizione, le aziende associate ad Assocoral avranno un ruolo di primo piano.

La principale novità è la presenza di uno stand istituzionale Assocoral – Hall 4, Stand 704B -, dove per tutta la durata della fiera abili artigiani di Torre del Greco realizzeranno dimostrazioni dal vivo di lavorazione del corallo e del cammeo.

Lo stand sarà anche un punto informativo, con l’elenco aggiornato dei soci e la loro collocazione in fiera, oltre a materiali utili per conoscere da vicino il comparto.

Assocoral parteciperà inoltre come sponsor al Welcome Cocktail, venerdì 5 settembre alle ore 19:30 in Piazza dei Signori. L’evento vedrà hostess indossare gioielli in corallo e cammeo e la distribuzione di 1.000 cadeaux realizzati da 10 aziende associate. Sarà presente anche un’area dedicata a dimostrazioni artigianali dal vivo.

Il programma culturale e di approfondimento vedrà il Presidente Vincenzo Aucella coinvolto in diversi talk:

• domenica 7 settembre, ore 11:45: convegno ‘La sfida dell’identità: il gioiello campano tra cultura del territorio e innovazione’ organizzato dal D.Or Campania, con un focus sul riconoscimento IGP;

• domenica 7 settembre, ore 15:45: Retail Talk di Federpreziosi ‘Gioielleria e AI: l’alleanza che non ti aspetti’;

• lunedì 8 settembre, ore 10:45: incontro ‘Cammeo: il Gioiello del Mare (Ancora) da Scoprire’, promosso da Assocoral, IGI e Federpreziosi.

Come ogni anno torna anche VIOFF, il fuori salone di Vicenzaoro. Con il tema ‘Golden Bloom’, sabato 6 settembre due artigiani di Torre del Greco saranno protagonisti al Museo del Gioiello di Vicenza, con laboratori esperienziali dedicati ai visitatori prenotati.

Il Presidente Aucella dichiara:

Sarà per noi una Vicenzaoro differente, dove il corallo e il cammeo di Torre del Greco saranno sempre più al centro dell’attenzione. Abbiamo messo in campo azioni importanti, come i 1000 cadeaux per l’inaugurazione, resi possibili grazie all’impegno degli associati e del Consiglio Direttivo. Un sentito ringraziamento va a IEG e al Golden Team, con cui negli ultimi due mesi abbiamo lavorato a stretto contatto, trovando sempre grande professionalità e disponibilità.

Particolare rilievo sarà dato anche ai giovani artigiani: tra i protagonisti ci sarà Alessandro Simonelli, figlio del maestro Pietro Simonelli, diplomato all’Istituto Francesco Degni e oggi assunto in azienda grazie a un percorso di formazione reso possibile dalla Fondazione Cologni.

Questo modello di collaborazione tra scuola, associazione e fondazione sarà replicato già da settembre con una nuova studentessa.

Un segno tangibile di come il lavoro di squadra tra istituzioni e imprese possa garantire al comparto futuro e continuità.

Programma

Soci Assocoral a Vicenzaoro