Coppa Europa Giovanile Lead: un oro e un argento per gli azzurrini

Ottima partenza per la squadra italiana, con 3 finalisti e 2 medaglie

Riceviamo e pubblichiamo.

Il primo appuntamento di World Climbing Europe Youth Series Lead a Dornbirn si è chiuso con uno splendido risultato per la Nazionale Giovanile: nella finale U19 maschile Andrea Ludovico Chelleris ha conquistato la vittoria e Gianluca Vighetti è salito sul secondo gradino del podio.

Nelle qualifiche maschili della categoria U19 Chelleris si è subito messo in luce con una grandissima prestazione, conquistando con tecnica e precisione un top e un 54+, e piazzandosi in 2a posizione, a brevissima distanza dal britannico Sutton.

Gianluca Vighetti ha raggiunto la 5° piazza con due scalate solide che sono arrivate molto vicine al top, e ha conquistato anche lui uno degli ambiti pass per la finale.

Nel comparto femminile eccellente prova di Margherita Pernigotti, che ha scalato con grande determinazione e ha raggiunto la 4a posizione, ottenendo un meritatissimo posto nella rosa delle finaliste.

In finale i due azzurri hanno disputato una gara di altissimo livello e hanno sbaragliato la concorrenza, raggiungendo entrambi la presa 43+, a 4 prese di distanza dal primo inseguitore, il tedesco Nündel.

In base alla classifica di qualifica il pordenonese Chelleris ha così conquistato la medaglia d’oro e il segusino Vighetti l’argento, tingendo di tricolore il podio austriaco.

Grande prestazione anche per Margherita Pernigotti nella finale femminile: l’atleta torinese ha lottato con determinazione, raggiungendo la presa 39+, e ha chiuso in 4a posizione, a un passo dal podio, confermando il valore già dimostrato in qualifica.

Gli altri azzurri della categoria U19 si sono fermati alle qualifiche, con i seguenti risultati: Francesco Capoferro ha realizzato una buona prestazione e ha chiuso in 17° posizione, Alessandro Sofia si è piazzato al 33° posto. Emma Gregorotti si è avvicinata alla top 10, chiudendo in 15a posizione.

Sofia Brenna e Maia Marinescu hanno terminato la gara rispettivamente in 21a e 23a posizione, Elena Brunetti ha chiuso in 36° piazza.

Nella categoria U17 gli azzurri non sono riusciti a rientrare nella rosa dei finalisti. Andrea Locatelli è arrivato vicino alla top 10 e si è piazzato in 14a posizione, Leonardo Blasutig e Sam Da Pozzo hanno chiuso rispettivamente al 23° e al 25° posto, Hervé Melada ha terminato in 34a posizione e Riccardo Rizzoli in 45°.

Stessa situazione sul fronte femminile, con Carolina Gradaschi che ha sfiorato la finale, chiudendo in 13° posizione. Bella prova anche di Chiara Franceschi, che si è piazzata al 19° posto.

Le altre azzurre Matilde Capoferro, Giorgia Zanetti e Rebecca Belardinelli hanno chiuso rispettivamente in 28a, 34a e 42a posizione.

L’Italia ha lasciato Dornbirn con tre finalisti, due medaglie e un segnale importante in apertura della stagione europea giovanile della Lead.

E adesso l’appuntamento è a Imst, il 5 – 6 settembre, ancora più motivati e determinati!

Link per consultare i risultati: https://ifsc.results.info/event/1502/