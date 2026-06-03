Coppa del Mondo Lead e Boulder a Praga

16 azzurri impegnati nella capitale ceca dal 3 al 7 giugno

Riceviamo e pubblichiamo.

Nello Štvanice Tennis Stadium di Praga, nella scenografica cornice dell’Isola Štvanice, andrà in scena, dal 3 al 7 giugno, la 4° tappa di Coppa del Mondo Boulder e la 2a tappa di Coppa del Mondo Lead.

A brevissima distanza dalla conclusione della tappa madrilena di Coppa del Mondo Boulder gli specialisti dei blocchi sono nuovamente impegnati in una determinante prova, che consegnerà punti fondamentali per il ranking assoluto.

Dopo Keqiao, Berna e Alcobendas 105 specialisti e 89 specialiste dei blocchi tornano ad affrontare placche, svasi, appoggi e appigli minuscoli, mettendo a dura prova qualità tecniche, equilibrio, forza fisica ed esplosività.

Saranno 7 gli azzurri chiamati a portare in alto il tricolore sulle pareti ceche, di cui 2 nella categoria maschile: Matteo Reusa, alla sua terza tappa, e Luca Boldrini, desideroso di entrare nuovamente in semifinale come nella tappa di Berna.

Mentre saranno 5 le atlete di casa nostra in gara: Camilla Moroni, che dopo la finale di Madrid vuole tornare fra le top 8; Giorgia Tesio, in semifinale a Keqiao e 10a a Madrid, Francesca Matuella, che è entrata in semifinale a Keqiao e che l’ha sfiorata a Madrid, e Stella Giacani, 11a a Madrid, che puntano ad entrare nuovamente in semifinale, ambendo ad accedere allo step successivo; e infine Irina Daziano, che vuole assolutamente dimostrare le proprie capacità in modo più incisivo.

Al momento nella classifica femminile di Coppa tiene la testa del gruppo l’australiana Oceania Mackenzie, seguita dalla britannica McNeice e dalla giapponese Sekikawa. Camilla attualmente occupa la nona piazza.

Nel ranking maschile è stabilmente al comando Anraku, dopo il suo en plein di ori, mentre sono all’inseguimento, ma parecchio distanziati, il francese Schalck e il coreano Lee.

Le due prove che concluderanno il circuito, e che decideranno i vincitori di circuito, si disputeranno a Innsbruck e a Salt Lake City.

Dopo l’esordio cinese la Coppa del Mondo Lead approda nella Repubblica ceca, portando in gara 83 atlete e 79 atleti.

Sono 9 gli specialisti della difficoltà italiani che competeranno sulle pareti praghesi: Filip Schenk, che dopo il fantastico esordio con la finale a Wujiang e il suo 7° posto, ambisce a tornare nel Gotha dei migliori specialisti Lead mondiali anche in questa tappa; Giovanni Placci, che in Cina aveva realizzato un’ottima qualifica conquistando la semifinale; Giorgio Tomatis, che comincia la sua stagione agonistica internazionale, Riccardo Vicentini ed Ernesto Placci, alla loro seconda prova mondiale, e Andrea Ludovico Chelleris, al suo debutto in World Cup.

Nella compagine femminile torneranno Viola Battistella e Ilaria Scolaris, a cui si unirà Valentina Arnoldi, alla sua seconda esperienza in Coppa del Mondo, dopo la prova di Madrid del 2025.

Assente nelle fila azzurre Laura Rogora, che, insieme allo staff federale, ha deciso di rimodulare il calendario internazionale, rinunciando a vari appuntamenti, tra cui quello di Praga, per concentrarsi sulla preparazione della prossima stagione, che sarà cruciale per la qualifica olimpica a Los Angeles 2028.

A questa tappa seguiranno le prove di Innsbruck, Chamonix, Koper e infine Santiago del Cile: ogni prova rappresenta un tassello fondamentale per scalare posizioni nel ranking di circuito.

Lo sanno bene l’americana Annie Sanders, la super campionessa Janja Garnbret, e la coreana Seo che hanno collezionato in Cina i primi punteggi utili per la classifica, così come il giapponese Suzuki, lo spagnolo Ginés López, e il coreano Lee.

Programma di gara

Mercoledì 3 giugno

Ore 9:00 qualifiche maschili Boulder

Ore 16:30 qualifiche femminili Boulder

Giovedì 4 giugno

Ore 10:00 qualifiche Lead maschili e femminili

Venerdì 5 giugno

Ore 12:00 semifinale maschile Boulder

Ore 19:30 finale maschile Boulder

Sabato 6 giugno

Ore 12:00 semifinale femminile Boulder

Ore 19:30 finale femminile Boulder

Domenica 7 giugno

Ore 10:30 semifinali maschili e femminili Lead

Ore 18:00 finale femminile Lead

Ore 19:00 finale maschile Lead

Come sempre, sarà possibile assistere alle finali in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+ o sui Canali Satellitari Eurosport, certi di poter assistere a uno spettacolo denso di emozioni mondiali!