Coppa del Mondo di sci, il regalo di Natale di Giada D’Antonio

Il 28 dicembre partirà dallo stesso cancelletto del suo idolo, Mikaela Shiffrin

Un sogno che si avvera alla velocità della luce, o meglio, alla velocità di Giada: la D’Antonio debutta in Coppa del Mondo il prossimo 28 dicembre a Semmering, in Austria.

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato per lo slalom in programma domenica la sedicenne napoletana di San Sebastiano al Vesuvio, cresciuta tra le fila dello Sci Club Vesuvio, che vive da pochi mesi a Predazzo (TN) e che veste i colori italiani della squadra giovani dallo scorso mese di giugno.

Un vero e proprio regalo di Natale per Giada D’Antonio, dello sci club Vesuvio, che, al primo ingresso FIS internazionale, ha cominciato vincendo due slalom allo Schilthorn alla fine di ottobre e un gigante NJR all’Alpe Lusia.

Subito dopo è volata in USA per le gare della Coppa nordamericana ha disputato due giganti collezionando un 11° e un 13° posto.

E quindi, alla luce di questi risultati, la FISI ha scelto di testarla in Coppa del Mondo, subito, senza passare per il circuito precedente, quello della Coppa Europa. Un percorso unico e raro.

Giada si troverà a partire dallo stesso cancelletto di Mikaela Shiffrin, il suo idolo, la sciatrice statunitense che ha collezionato più vittorie nella storia della Coppa del Mondo di sci e che ha debuttato due giorni prima di compiere 16 anni, giovane come Giada.

Il mio modello è sempre stata Mikaela, per la sua capacità di essere resiliente. La mia strada sembra semplice, ma è stata molto impegnativa: sono testarda e non mollo mai. Ora vivo a Predazzo ma ho passato tutta la mia vita in un piccolo paese alle falde del Vesuvio, veramente lontana dalla neve.

Un bel cambiamento per la giovane italo-colombiana.

Non voglio mettermi in testa troppe aspettative. L’ho imparato dal passato, quando non mi sono messa troppe idee in testa ho sempre sciato bene.

Antonio Barulli, Presidente del Comitato Campano, ha dichiarato: