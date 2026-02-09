Coppa Davis e Billie Jean King Cup a Napoli: trofei in esposizione

Sarà possibile ammirarli tra Piazza del Plebiscito e Palazzo Reale fino al 10 febbraio

Esposti a Napoli i due trofei più prestigiosi del tennis mondiale: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, conquistati dalle nazionali italiane maschile e femminile al termine della stagione 2025.

I simboli dei recenti trionfi azzurri faranno tappa in città nell’ambito del Trophy Tour 2026, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

Domenica 8 febbraio, dopo lo shooting fotografico aperto al pubblico in Piazza del Plebiscito , che ha richiamato appassionati, turisti e semplici curiosi, nel pomeriggio le due coppe sono state trasferite al Palazzo Reale di Napoli, dove resteranno visibili nella Sala Ambulacro fino a martedì 10 febbraio alle ore 17:00.

L’iniziativa segna il ritorno dei trofei a Napoli per il terzo anno consecutivo, confermando la città come una delle sedi simbolo del movimento tennistico nazionale.

Nel corso delle giornate espositive è prevista anche la partecipazione delle scuole tennis del territorio, accolte dal presidente FITP Campania, Angelo Chiaiese, in un’occasione che celebra la passione sportiva della città e promuove il coinvolgimento delle giovani generazioni.

L’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante: