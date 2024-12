Cooperazione sanitaria internazionale, Giani: Toscana a fianco fragili

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Lo ha detto il Presidente Eugenio Giani intervenuto stamani alla conferenza ‘Dalla salute globale alla crescita locale: dieci anni di cooperazione sanitaria della Regione Toscana’, un momento di riflessione e sintesi sugli interventi di cooperazione sanitaria internazionale promossi dalla Regione Toscana attraverso il suo Centro di salute globale.

Insieme al Presidente Giani, gli Assessori regionali alla sanità Simone Bezzini e al sociale Serena Spinelli.

Giani ha proseguito:

Il ruolo che la Toscana svolge in questo campo nasce da lontano. Sosteniamo, e lo stiamo facendo soprattutto in questo momento, attraverso azioni e progetti sanitari o sociali, l’impegno per affrontare situazioni di fragilità che si stanno vivendo nel mondo, in Paesi che sono dilaniati da guerre e conflitti etnici interni.

La Toscana, attraverso le proprie istituzioni, come il Meyer per esempio, viene incontro ai bisogni dei bambini. Abbiamo a questo proposito una iniziativa in ponte, grazie al patto di amicizia siglato con la regione di Kiev, che permette lo scambio di esperienze e buone pratiche tra gli operatori socio-sanitari degli ospedali delle due regioni, una collaborazione per dare cura e salute ai bambini, il patrimonio più importante delle nostre comunità.

Così come abbiamo attivato l’accoglienza dei bambini provenienti dalla Striscia di Gaza che sempre al Meyer vengono curati.

Sono forme che dimostrano come la nostra Regione sulla cooperazione internazionale intenda giocare il proprio ruolo in virtù di un profilo e una identità fortemente solidaristiche e al contempo voglia rivolgere e rendere concreta la propria attenzione verso i più fragili e i più deboli in tutto il mondo.

Una strada intrapresa che vogliamo continuare a portare avanti.