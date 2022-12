Cooperazione: Riad il primo tra i Paesi donatori

Lo annuncia il Supervisore Generale del King Salman Center for Relief and Humanitarian Action, Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabeeah

L’Arabia Saudita ha raggiunto il primo posto al mondo tra i Paesi donatori nel fornire assistenza umanitaria e per la cooperazione allo sviluppo nell’anno 2021.

Lo ha annunciato il Consigliere presso la Corte Reale e Supervisore Generale del King Salman Center for Relief and Humanitarian Action, Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabeeah.

Il funzionario di Riad ha affermato che il Regno dell’Arabia Saudita ha superato i Paesi donatori nel fornire assistenza alla cooperazione allo sviluppo e in campo umanitario, in particolare quelli a basso e medio reddito con un importo di 26,71 miliardi di riyal sauditi, pari a 7,12 miliardi di dollari USA.

Lo riportano i dati pubblicati dal Comitato di assistenza allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico mercoledì 21 dicembre 2022, che mostrano l’assistenza allo sviluppo fornita dai Paesi donatori nel 2021, Stati membri e Paesi con appartenenza associata al Comitato di assistenza allo sviluppo, il più grande forum per i Paesi donatori, con sede nella capitale francese, Parigi.

Al-Rabeeah ha indicato che questo aiuto costituisce l’1,05% del reddito nazionale lordo del Regno. Ha superato, inoltre, l’obiettivo approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nell’ottobre 1970, che prevedeva che i Paesi donatori destinassero lo 0,7% del loro reddito come aiuto allo sviluppo. Riad si sforza anche di trovare fonti innovative di finanziamento per i Paesi in via di sviluppo.

Il King Salman Center for Humanitarian Aid and Relief sta svolgendo un lavoro per registrare gli aiuti umanitari e allo sviluppo del Regno e lo fa in una piattaforma di aiuti saudita lanciata dal re Salman bin Abdulaziz Al Saud, nel 2018.