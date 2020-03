Cooperazione: oltre 2 mila delegati al forum umanitario di Riad

L’evento, organizzato dal KsRelief, ha visto riuniti i massimi esperti del settore

Il miglioramento delle risposte umanitarie alla luce della natura sempre più complessa delle emergenze globali è stato il tema principale del 2° Forum umanitario internazionale di Riyad.

L’evento si è tenuto il 1° e 2 marzo 2020 a Riyadh e ha visto la partecipazione di oltre 2.000 delegati, compresi i leader di un certo numero di importanti organizzazioni umanitarie internazionali. Questi massimi esperti umanitari e leader mondiali si sono riuniti per discutere le sfide che devono affrontare le attuali azioni umanitarie e come affrontare al meglio queste sfide per assistere meglio le persone bisognose.

Il supervisore generale del King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, KSrelief, il dott. Al Rabeeah, ha tenuto una serie di riunioni secondarie di alto livello ai margini del forum. Al Rabeeah ha incontrato importanti leader umanitari, tra cui Reem Al Hashimy, Ministro di Stato per la cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti e Jennifer Townson, inviato britannico per la migrazione e la schiavitù moderna.

Durante gli incontri con questi due funzionari, il Supervisore Generale di KSrelief ha discusso degli ampi sforzi del centro per aiutare i rifugiati e altre persone colpite dalla crisi in tutto il mondo. Altri argomenti includevano revisioni di progetti comuni e discussioni su alcuni degli argomenti trattati nel forum.

Durante l’incontro con David Beasley, il direttore esecutivo del World Food Program, WFP, Al Rabeeah e il suo ospite hanno discusso su come migliorare la cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza alimentare e su come superare gli ostacoli alla consegna di cibo e altro aiuto essenziale ai beneficiari interessati. I due funzionari hanno anche discusso dell’attuazione di programmi congiunti in Yemen e in Siria e hanno esplorato i modi per migliorare i meccanismi di sostegno alla consegna degli aiuti alla luce delle sfide sul campo in questi due Paesi.

Al Rabeeah ha anche incontrato Michael Köhler, Vicedirettore generale di ECHO; António Vitorino, Direttore generale della Iom; Tariq Al Gurg, CEO di Dubai Cares; Jan Egeland, segretario generale della NRC; Carl Sako, Ambasciatore svedese in Arabia Saudita e vicedirettore generale e Lena el-Sheikh Mahjoub, Ministro del lavoro e dello sviluppo sociale del Sudan. Tali incontri hanno anche incluso importanti discussioni sulla cooperazione e il coordinamento del lavoro umanitario, nonché discussioni su partenariati bilaterali.

Tutti i funzionari che hanno incontrato Al Rabeeah hanno espresso il loro apprezzamento per il continuo lavoro umanitario di KSrelief, e anche per aver ospitato il 2° RIHF, che hanno concordato è stata un’opportunità unica per gli attori umanitari di alto livello di fare rete e condividere idee su come migliorare aiutare le persone bisognose in tutto il mondo.

Al Rabeeah ha anche incontrato Filippo Grandi, Alto Commissario dell’UNHCR, sugli sforzi dell’Arabia Saudita per sostenere i rifugiati e gli sfollati nel mondo. Hanno discusso argomenti del forum e anche rivisto i modi per migliorare la partnership strategica tra KSrelief e UNHCR e hanno esplorato possibili programmi e progetti congiunti futuri per i rifugiati.

Il Regno dell’Arabia Saudita ha anche annunciato al forum che il prossimo aprile KSrelief ospiterà una Conferenza di impegno ad alto livello per finanziare il Piano di risposta umanitaria dello Yemen delle Nazioni Unite per il 2020.