Convocato a Palazzo Strozzi Sacrati tavolo su crisi Conceria Pegaso

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Regione Toscana ha convocato per lunedì 25 agosto un tavolo sulla crisi che coinvolge la Conceria Pegaso Spa di Ponte a Cappiano, nel comune di Fucecchio (FI).

L’appuntamento è alle 14:30 presso la sede della Presidenza di Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze.

L’Assessore al lavoro Alessandra Nardini, d’intesa con il Presidente Eugenio Giani, e come aveva già annunciato nei giorni scorsi subito dopo esser stata allertata personalmente dal Sindaco di Fucecchio, Emma Donnini, a cui era seguita poi formale richiesta della FILCTEM CGIL, ha fatto convocare un tavolo regionale, che vedrà la partecipazione dell’Unità di Crisi della Regione Toscana e del consigliere del Presidente Giani per le crisi aziendali, Valerio Fabiani.

L’Assessore Nardini ha spiegato:

Al tavolo abbiamo invitato tutti i soggetti: l’azienda, le categorie delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e la Sindaca Donnini che fin da subito si è preoccupata di quanto sta accadendo nel suo territorio e nel Comprensorio del Cuoio.

Come Regione Toscana, ci impegneremo con tutti gli strumenti a disposizione per salvare i 43 posti di lavoro e garantire la continuità produttiva.

Sappiamo bene che il settore della moda sta affrontando, da mesi e mesi, una fase di grave crisi ma questo non giustifica il comportamento dell’azienda che non può disinteressarsi delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie e non aprire un dialogo con le organizzazioni sindacali per fronteggiare questo momento di grande difficoltà.