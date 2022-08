Convention Italiana 2022 di IppocrateOrg

Appuntamento il 1° e 2 ottobre nel padovano

La Seconda Convention Italiana di IppocrateOrg si svolgerà nel padovano il 1° e il 2 ottobre 2022.

La presenza è riservata agli iscritti a IppocrateOrg mentre i simpatizzanti potranno seguire le relazioni della prima giornata in streaming.

Si farà il punto sulla situazione attuale, in riferimento ai provvedimenti che hanno duramente colpito il personale sanitario e sulle prospettive che è possibile aprire attraverso alcune iniziative che verranno presentate:

– la strutturazione di una rete organizzata a livello regionale;

– l’apertura di ambulatori medici e psicologici ippocratici su tutto il territorio nazionale;

– l’istituzione di scuole che formino, a diversi livelli, figure sanitarie che sappiano praticare una reale medicina integrata.

La rilevanza di tale appuntamento risiede anche nel varo di alcune importanti iniziative proposte dal Progetto Origini e che riguarderanno la costruzione di un Ecosistema che tenga in considerazione non soltanto la salute del singolo essere umano ma anche quella dell’ambiente in cui l’essere umano si trova inserito.

Insomma, un punto d’arrivo importante dopo circa due anni di cura del Covid e un punto di partenza per poter assicurare alle persone un riferimento di qualità per quanto attiene al tema fondamentale della salute e del benessere.

Quattro relatori interverranno durante il pomeriggio del primo ottobre:

Mauro Rango, fondatore di IppocrteOrg;

Sujith Ravindran, autore, ideologo e ospite di diverse piattaforme in tutto il mondo che intrattiene su argomenti riguardanti leadership e consapevolezza;

Fabio Burigana, Condirettore del Comitato Medico Scientifico di IppocrateOrg;

Claudio Tamaello, autore e narratore teatrale, libero ricercatore.

Gli interventi saranno intermezzati da musica classica suonata dal vivo.

Seguiranno ulteriori informazioni