Convention Codice Rosa, riflessioni protocollo Regione Toscana – Procure

Monni: ‘È un progetto di cui andiamo orgogliosi, perché unisce tutela, competenza e capacità di risposta concreta’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Rete regionale del Codice Rosa, composta da medici, operatori sanitari, psicologi ed assistenti sociali, si riunisce, come ogni anno, per fare il punto sul progetto di presa in carico, al pronto soccorso e in ospedale, delle vittime di violenza, donne ma anche bambini, anziani, persone fragili e, più, di recente, dal 2025, chi, per discriminazione o pregiudizio, è oggetto di crimini di odio.

Un progetto di cui la Toscana è stata apripista nel 2010, un’idea sperimentata prima all’ASL di Grosseto e poi estesa dal 2015 a tutto il territorio regionale.

La riunione si è svolta a Firenze, al Centro studi ‘Il Fuligno’, ed è stata l’occasione quest’anno per approfondire il protocollo per l’attuazione delle linee di indirizzo giuridico-forensi, che è stato rinnovato ed aggiornato lo scorso luglio, firmato dalla Regione assieme alle Procure.

Di fatto, il nuovo protocollo accresce la tutela delle vittime, garantendo la conservazione delle prove utili per i processi e per accertare le responsabilità.

La prima intesa con le procure era stata firmata nel 2018 e aggiornata successivamente nel 2022. Reati come quelli per lesioni volontarie personali, contro la libertà sessuale o per maltrattamenti in famiglia sono perseguibili in più situazioni d’ufficio.

I sanitari hanno in questo caso obbligo di referto e di denuncia e il protocollo illustra tempi e modalità.

L’obiettivo è favorire il riconoscimento precoce dei casi di violenza all’arrivo in pronto soccorso e fornire una risposta efficace e coordinata da subito.

L’Assessore a diritto alla salute e alle politiche sociali, Monia Monni, commenta:

La Rete regionale rappresenta un’esperienza unica in Italia per organizzazione, competenze e visione. È una rete costruita su ruoli e funzioni chiaramente definiti, su operatori specificamente formati e su un’attenzione profonda alla persona vittima di maltrattamenti, accompagnata con rispetto, protezione e cura. Allo stesso tempo garantisce rigore ed efficacia nei tempi e nelle modalità di gestione della raccolta delle prove all’interno di percorsi sanitari dedicati. La governance multilivello del Codice Rosa mette in relazione servizi, enti e professioni diverse, creando un sistema di connessioni fondamentale. È un progetto di cui andiamo orgogliosi, perché unisce tutela, competenza e capacità di risposta concreta.

Dal 1° gennaio 2012 – quando non tutte le Asl erano parte del progetto – al 31 dicembre 2024 nei pronto soccorso della Toscana si sono registrati 32.820 accessi in Codice Rosa: un trend che ha ripreso a crescere, dopo il calo del 2020 dovuto al Covid.

Nel solo 2024 gli accessi sono stati 2701, di cui 465 minori e 2.236 adulti, dove le donne sono la quota largamente prevalente. Crescono, rispetto al 2023, le vittime di origine straniera.