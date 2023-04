Convegno su detenuti e inclusione socio-lavorativa in Toscana

In programma il 12 aprile a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Le attività e le prospettive dell’impegno della Regione Toscana per la formazione e l’inclusione socio-lavorativa dei detenuti sarà al centro di un convegno in programma il prossimo mercoledì 12 aprile dalle 9:00 alle 13:00 in sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, piazza Duomo 10.

L’appuntamento rappresenta l’occasione per fare il punto su Milia, Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale, progetto finanziato dal Ministero della Giustizia nell’ambito del PON Inclusione 2014-2020, e per illustrare le prossime iniziative di formazione in Toscana, rivolte al mondo penitenziario, con la presentazione di due specifici accordi tra pubbliche amministrazioni.

Al convegno parteciperanno esperti, rappresentanti istituzionali, dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria e delle sue articolazioni regionali.

In apertura i saluti degli Assessori Alessandra Nardini e Serena Spinelli, rispettivamente titolari delle deleghe regionali per la formazione e il lavoro da un lato e per le politiche sociali dall’altro.

Per le conclusioni ci sarà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che alle 12:30 terrà assieme a Nardini e Spinelli un punto stampa, subito dopo la sottoscrizione delle due intese con l’Agenzia regionale toscana per l’impiego, ARTI, l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, la Rete toscana dei centri provinciali di istruzione per gli adulti, cui si affiancano, per gli adulti, il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria Toscana – Umbria, PRAP, e, per gli utenti della giustizia minorile, il Centro per la Giustizia minorile per la Toscana e l’Umbria, CGM.

Il convegno, dal titolo ‘Formazione e inclusione socio-lavorativa dei detenuti – Attività in corso e prospettive future’, potrà essere seguito anche in streaming all’URL: https://www.regione.toscana.it/diretta-streaming

Programma