Convegno ODCEC Nola e CDC su assistenza e welfare per gli iscritti

In programma il 2 dicembre al Dubai Village di Camposano (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Le iniziative di welfare strategico di Cassa Dottori Commercialisti a favore degli iscritti e il benessere psicofisico dei professionisti saranno i temi al centro del convegno ‘L’assistenza in CDC: la prevenzione e promozione del benessere psicofisico del professionista e il welfare strategico’ organizzato da Cassa Dottori Commercialisti, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola che si terrà venerdì 2 dicembre dalle ore 14:30 alle ore 18:00 presso il Dubai Village in via Dubai 1, a Camposano in provincia di Napoli.

L’incontro che dà diritto a n° 3 crediti formativi speciali sarà anche l’occasione per parlare dei nuovi bandi di Cassa Dottori Commercialisti a supporto dell’attività e della crescita professionale degli iscritti, nell’ambito del “welfare strategico” che prenderanno avvio il 1° dicembre.

Il primo, a fronte di uno stanziamento complessivo pari a 1,5 milioni di euro prevede l’erogazione di contributi per l’acquisto o il leasing finanziario di beni e servizi funzionali allo svolgimento dell’attività professionale come ad esempio strumenti hardware, licenze o abbonamenti software e mobili da ufficio fino a un massimo di 5mila euro per ciascun richiedente.

È invece finalizzato a supportare le aggregazioni il secondo bando per il quale sarà possibile presentare domanda a partire dal 1° dicembre che prevede l’erogazione di contributi assistenziali per la costituzione nel 2022 di studi associati, STP o reti tra professionisti, con uno stanziamento complessivo pari a 500mila euro.

L’incontro si articolerà in diverse sessioni.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Felice Ranone, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Nola, Andrea Ferrari, Presidente nazionale AIDC, Matteo De Lise, Presidente Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, insieme al Presidente dell’Unione Giovani, Giovanni Passaro e al Consigliere CDC Salvatore Palma.

Alla prima tavola rotonda dedicata a ‘Il welfare assistenziale della CDC e il benessere psichico del professionista’ parteciperanno Maria Caputo, Giovanni Gentile e Walter Ivone, delegati di Cassa Dottori Commercialisti presso gli Ordini di Napoli, Caserta e Salerno, insieme a Elena Garzilli, Check-up advisor Clinica RUESCH e allo psicoterapeuta Gaetano Gargiulo.

Nella seconda sessione sarà invece Mario Michelino, delegato di Cassa Dottori Commercialisti presso l’Ordine di Napoli a parlare del welfare strategico della CDC, mentre le conclusioni saranno affidate al delegato della Cassa presso l’Ordine di Avellino, Carmine Ferrara.

L’incontro sarà moderato dalla delegata di Cassa Dottori Commercialisti presso l’Ordine di Nola, Florinda Aliperta.

Programma