Convegno ‘L’eolico in mare’: Palazzo illustra azioni sui rinnovabili

L’Assessore: ‘Sono al lavoro per definire criteri rispettosi del territorio e per una distribuzione più omogenea degli impianti’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Ospite del Villaggio per la Terra a Villa Borghese a Roma per il convegno ‘L’eolico in mare’ organizzato da ANEV, l’Assessore all’ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo ha illustrato le sue prime azioni in tema di rinnovabili.