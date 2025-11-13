Appuntamento il 19 novembre presso l’Avvocatura di Stato a Roma

Arriva da Salerno a Roma la voce della Fondazione Carlo Mendozzi ETS, che mercoledì 19 novembre, dalle 15:00 alle 17:30, promuove all’Avvocatura dello Stato – Sala Convegni Vanvitelli, via dei Portoghesi 12, il convegno ‘La prevenzione dell’obesità tra diritto e scienza medica’.

Un appuntamento pensato in particolare per docenti della scuola primaria e genitori, con un obiettivo semplice e concreto: trasformare i principi della prevenzione in pratiche quotidiane, dentro e fuori le aule.

Negli ultimi anni l’obesità infantile cresce a ritmo elevato e preoccupa pediatri, scuole e famiglie. La Fondazione Carlo Mendozzi ETS propone a livello nazionale di unire corrette abitudini alimentari, educazione affettiva e alfabetizzazione scientifica nell’ambito scolastico.

Il convegno si inserisce nella campagna ‘Allungati la vita, non allargarla’, che punta a introdurre percorsi sperimentali di educazione alimentare nelle scuole primarie.

Il pomeriggio alternerà sguardi istituzionali e clinici, dalla nuova legge sull’obesità agli aggiornamenti della pediatria, dal diritto degli alimenti alla salute integrata in ambito scolastico, fino al ruolo di docenti, dirigenti e associazioni nell’avvio dei corsi di prevenzione.

Gli interventi coinvolgeranno rappresentanti di Ministero della Salute, Società Italiana di Pediatria, Gruppo Carabinieri per la Salute, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Corte dei Conti, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Istituto Superiore di Sanità, Associazione Dirigenti Scuola, MOIGE, AIPPI.

A moderare i lavori sarà l’Avv. Gaetana Natale, Avvocato di Stato.

Spazio anche agli strumenti operativi, la Fondazione Carlo Mendozzi ripresenterà ‘Bingotto! Dalla parte dei bambini’, la webApp che con fiabe narrate, giochi linguistici e risorse per i genitori aiuta a costruire, giorno dopo giorno, scelte alimentari consapevoli. Un tassello educativo che dialoga con il percorso scolastico e con la vita in famiglia.

Per partecipare al convegno è necessario accreditarsi compilando il form tramite il sito web della Fondazione Carlo Mendozzi, al seguente link:

https://www.fondazionecarlomendozzi.org/Obesit%C3%A0.html.

Sergio Galzigna, Segretario della Fondazione Carlo Mendozzi ETS, dice: