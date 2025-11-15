Convegno Internazionale dell’Accademia Albertina: progetto INAR – ARWE

Ricercatori e artisti internazionali insieme a Torino per un dialogo tra innovazione digitale, sostenibilità e creatività

Inaugura lunedì 17 novembre 2025, presso il Salone d’Onore dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, il Convegno Internazionale ‘Fostering digital and ecological transitions through arts – Reimagining human-nature-technology intra-actions for a sustainable future’.

L’iniziativa, che si inserisce nel progetto INAR – Italian Network of Artistic Research, promosso dai fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mira a valorizzare la ricerca – creazione nelle istituzioni AFAM, Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, e a costruire un linguaggio condiviso tra le diverse discipline artistiche, promuovendo la collaborazione interdisciplinare e il rafforzamento del ruolo internazionale della ricerca artistica.

Il Convegno, parte del Work Package 3, WP3, del progetto, propone un approccio di apprendimento reciproco alla ricerca artistica e curatoriale, approfondendo temi legati alla creatività, alla produzione artistica, ai linguaggi contemporanei e alle pratiche curatoriali.

In questa prospettiva, il WP3 intende potenziare la ricerca artistica come pratica e valorizzare le istituzioni AFAM attraverso nuove sinergie con partner pubblici e privati, evidenziando le forme più innovative del panorama artistico e creativo.

Il Convegno Internazionale

Il Convegno Internazionale riunirà studiosi, artisti e rappresentanti di istituzioni francesi per definire un asse strategico di collaborazione tra l’Accademia Albertina e diverse università e centri di ricerca parigini, con l’obiettivo di consolidare le relazioni internazionali nel campo della ricerca artistica, della formazione e delle pratiche curatoriali contemporanee, con particolare attenzione alla new media art, alla memoria e alla sperimentazione curatoriale.

L’incontro si articolerà in quattro assi portanti, dedicati ad altrettanti ambiti di indagine e sperimentazione:

• Suono: tra digitale, performativo e creatività;

• Memoria, attivismo e linguaggi del contemporaneo: riflessioni sulle pratiche curatoriali;

• Naturale/Artificiale: ontologia dell’umano e pratiche artistiche;

• Visuale: lo statuto delle immagini tra arte ed estetica del quotidiano.

Per consultare il programma completo delle due giornate:

https://albertina-academy.it/avviso/convegno-internazionale/

Progetto INAR – ARWE

Il progetto INAR punta alla creazione del primo Network Italiano della Ricerca Artistica, una cartografia digitale della terminologia della ricerca- creazione che favorisca la nascita di un linguaggio comune e condiviso tra le istituzioni e i ricercatori del settore.

Il percorso culminerà con ARWE – Art Research World Exhibition, la grande manifestazione internazionale dedicata alla ricerca artistica contemporanea, in programma a Torino nel marzo 2026.

ARWE 2026 mira a promuovere la cooperazione culturale e la sostenibilità attraverso le arti, generando nuove opportunità di ricerca e innovazione. L’evento si terrà a Torino dal 16 al 22 marzo 2026, con esposizioni aperte fino al 6 aprile, e coinvolgerà i principali musei, teatri e fondazioni della città – tra cui le Residenze Reali Sabaude, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, la Fondazione Merz, il Castello di Rivoli e il Museo Nazionale del Cinema.

Il programma includerà mostre, performance, proiezioni, conferenze e momenti di networking, valorizzando le migliori pratiche di ricerca artistica delle accademie italiane e dei partner internazionali provenienti da oltre 30 Paesi.

Cuore dell’Expo sarà la presentazione dei progetti dell’Accademia Albertina e delle istituzioni AFAM, insieme alle opere dei dottorandi e ai lavori esposti al Padiglione Italia di Osaka 2025.

Con ARWE 2026, Torino mira a confermarsi capitale mondiale della ricerca artistica, offrendo una vetrina d’eccellenza per la creatività, la formazione e l’innovazione.