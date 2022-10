Convegno Confagricoltura Frosinone: richieste per rilancio comparto

Riceviamo e pubblichiamo.

Quale futuro per l’agricoltura ciociara? Quali le ricette per rilanciare il settore?

Sono stati i temi al centro del partecipato convegno organizzato da Confagricoltura Frosinone dal titolo ‘Coltiviamo il futuro: dalla marginalità alla multifunzionalità, uno sviluppo sostenibile delle agricolture frusinati’ tenutosi all’Auditorium Diocesano del complesso parrocchiale di San Paolo a Frosinone.

Il Presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti ha riassunto in tre parole l’appello dell’organizzazione al nuovo Governo:

Ascoltare, deliberare, decidere! Le imprese agricole sono ai minimi, soffrono e non hanno più la possibilità di riprendersi e di conseguenza tutelare, difendere e valorizzare il made in Italy e il commercio estero, chiavi di ripresa per l’intero sistema produttivo.

Oggi in Italia mangiamo il 75 percento di quello che produciamo, occorre da una parte aumentare la produzione, dall’altra controllare le esigenze della sostenibilità. Sono due grandi obiettivi che possiamo raggiungere attraverso le idee e i programmi.

Come Confagricoltura riteniamo che una parte l’agricoltura innovativa forte della digitalizzazione, della tecnologia, della scienza applicata, ci permetterà di produrre di più e dall’altra, proprio attraverso questi strumenti, ci metterà in grado di puntare ad un’agricoltura sempre più sostenibile per fare in modo che il nostro comparto possa dare il proprio contributo all’ambiente che oggi soffre del cambiamento climatico.