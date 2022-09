Convegno celebrativo Giornata della Pace ONU

Il contributo delle donne per un mondo pacificato

‘Non c’è pace senza le donne: Qual è il contributo che le donne possono dare ai processi di pace, alla prevenzione dei conflitti e alla sicurezza?’ è il tema del convegno promosso dalla Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo, WFWP – Europa Medio Oriente, dall’Associazione Internazionale delle First Ladies per la Pace, IAFLP, e partner.

Organizzato nell’ambito dei Women’s Global Leadership Series, per celebrare la Giornata Internazionale della Pace delle Nazioni Unite, l’incontro si terrà il 15 settembre, dalle 16:00 alle 19:30 ora italiana, in modalità online.

Il convegno si articolerà in tre sessioni consecutive che avranno per tema:

‘Creare le condizioni per la pace e lo sviluppo’;

‘In che modo le donne negoziano differentemente’; ‘

Le donne nella risoluzione e nella trasformazione dei conflitti: casi di studio’.

Ha dichiarato Carolyn Handschin, Presidente WFWP Europa:

Trovandoci nuovamente con l’esperienza della guerra alle porte di casa, che ci ha subito sconvolto, abbiamo deciso di convocare una riunione di esperti e di professionisti il cui impegno per la pace è ampiamente riconosciuto e la cui determinazione a promuovere soluzioni pacifiche delle tensioni è incrollabile.

Al convegno parteciperanno alcune First Ladies, importanti esponenti femminili delle istituzioni e della società civile, e dall’Italia interverrà l’Onorevole Emanuela Del Re, Rappresentante Speciale dell’Unione europea per il Sahel.

La WFWP è un’Organizzazione non Governativa presso la Commissione Economica e Sociale delle Nazioni Unite e affiliata al Dipartimento d’Informazione Pubblica. Sostiene e promuove il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La IAFLP è un progetto di Universal Peace Federation che riunisce First Ladies di diversi Paesi, culture e tradizioni. L’associazione afferma e promuove il ruolo essenziale della leadership delle donne nel contribuire alla costruzione della pace e allo sviluppo dei popoli.

Registrarsi a questo link per poter seguire con traduzione in italiano: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0_r2nXE6Q4qHbI8Ya8DBmA

