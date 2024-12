Convegno all’Unisob su comunicazione a contrasto violenza di genere

Città Metropolitana di Napoli Capitale nazionale di Costruiamo Gentilezza

Si terrà domani, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa in via Santa Caterina da Siena a Napoli, l’evento ‘Costruiamo Gentilezza – La comunicazione a contrasto della violenza di genere’, realizzato nell’ambito di Città Metropolitana di Napoli Capitale nazionale del Progetto Costruiamo Gentilezza 2024.

L’incontro vuole essere l’occasione per riflettere sullo straordinario potere della comunicazione gentile come strumento per riportare l’uomo al rispetto del prossimo e per condividere esperienze di ascolto.

Medici, uomini delle istituzioni, docenti e altri esperti si troveranno a confronto per un’azione di contrasto alla violenza attraverso la gentilezza.

I lavori saranno introdotti dai saluti istituzionali del Rettore Lucio d’Alessandro, di Sergio Colella, Consigliere delegato alla Città Metropolitana di Napoli, e Ciro Verdoliva, Direttore Generale dell’ASL Napoli1.

Un momento di riflessione e dibattito che vedrà la partecipazione di Nunzia Brancati, Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli, che interverrà sull’ascolto delle vittime vulnerabili, di Stefania Ferraro, Presidente CdS Scienze del Servizio Sociale Unisob, che svilupperà il tema dal titolo ‘Contro il silenziamento: trauma, narrazione e riconoscimento, un approccio interiezionale’, e Vittoria Fiorelli, Delegata Gender Equality Unisob, che si occuperà dei linguaggi della formazione.

Tra i relatori, inoltre, Maria Grazia Vinti, Responsabile UOS Contrasto alla violenza di genere dell’ASL Napoli1, che illustrerà l’attività del Percorso Rosa presso i PO della sua ASL, Alessandro Resta, Referente medico Violenza di genere del PO San Paolo, che si occuperà della comunicazione a contrasto della violenza di genere, Renata Monda, Presidente del Comitato Unico di Garanzia, CUG, della Città Metropolitana di Napoli, che esporrà il Progetto Costruiamo Gentilezza, e Mariangela Mandia, Creative Manager di Sistema Bellezza Management, che affronterà il tema della comunicazione pubblica tra identità, stile e cultura.

L’evento sarà moderato da Paola Villani, Direttrice del Dipartimento Scienze Umanistiche Unisob.

Con il Progetto Costruiamo Gentilezza la Città Metropolitana sta promuovendo un radicale ripensamento delle relazioni che non può non partire da un serio progetto formativo, coinvolgendo le principali agenzie educative.

Questo convegno al Suor Orsola Benincasa si inserisce, infatti, in un’agenda di appuntamenti che coinvolgono le istituzioni scolastiche, nella consapevolezza che gli adolescenti, gli studenti superiori e universitari, sono davvero i più fecondi vettori di cambiamento.

Programma convegno