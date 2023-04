Convegno a Firenze per la Giornata mondiale sicurezza sul lavoro

Appuntamento il 28 aprile nell’auditorium del CTO

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Regione, assieme ad INAIL e ai servizi di prevenzione igiene e sicurezza delle ASL, celebra la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro con un convegno che si svolgerà venerdì 28 aprile nell’auditorium del CTO in Largo Palagi a Firenze.

Una mattinata con tanti interventi, per fare il punto sulle azioni di recente messe in atto e programmate per contrastare gli infortuni.

Seguiranno tre focus su agricoltura, edilizia, trasporti e logistica.

I lavori inizieranno attorno alle 9:00, con i saluti del Presidente della Toscana Eugenio Giani e dell’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini. Interverrà anche Anna Maria Pollichieni, Direttrice regionale INAIL Toscana.

Il convegno si concluderà dopo le 13:00 con una tavola rotonda finale a cui parteciperanno le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e l’ANMIL, ovvero l’associazione nazionale mutilati e infortunati sul lavoro.