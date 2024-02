Controllo degli esercizi commerciali nella IV Municipalità Napoli

Particolare attenzione al quartiere di Poggioreale

Il personale dell’Unità Operativa San Lorenzo della Polizia Locale di Napoli ha condotto un’importante operazione di controllo degli esercizi commerciali nell’ambito della IV Municipalità, con particolare attenzione al quartiere di Poggioreale.

Gli agenti hanno concentrato i loro sforzi sulle attività commerciali situate in via Gianturco, rilevando una serie di irregolarità significative in tre esercizi di somministrazione di cibo e bevande.

Si è scoperto che questi locali avevano realizzato tre manufatti aggiuntivi, variabilmente grandi dai 45 ai 90 metri quadrati, completamente chiusi su tutti e quattro i lati.

Tali strutture, ancorate stabilmente al suolo con bulloni, erano composte interamente da travi di alluminio e tendoni di materiale plastico, al cui interno erano presenti tavoli, sedie, impianti audio-video, illuminazione a LED e sistemi di climatizzazione/riscaldamento.

Inoltre, le strutture erano dotate di elementi di arredo esterni, come fioriere, e una di esse presentava tende parasole retrattili con braccia estensibili, ulteriormente ampliando l’occupazione di suolo non autorizzata.

Considerando che tali manufatti sono stati realizzati senza le necessarie autorizzazioni per questo tipo di dehors, le strutture sono state sequestrate penalmente e i titolari denunciati immediatamente all’autorità giudiziaria per violazione dell’articolo 633 e 639 del codice penale, appropriazione e danneggiamento di suolo pubblico, nonché per violazione dell’articolo 44 del DPR 380/2001 riguardante l’abuso edilizio.