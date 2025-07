Controlli sui food truck, sanzioni per gestori di 3 attività a Napoli

Accertamenti in via Tito Lucrezio Caro, area antistante la chiesa di Sant’Antonio a Posillipo, e in viale Virgilio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il personale dell’Unità Operativa Chiaia della Polizia locale ha effettuato controlli sui food truck, i furgoni per la vendita ambulante di cibo.

Gli accertamenti hanno riguardato in particolar modo i mezzi che stazionavano in via Tito Lucrezio Caro, area antistante la chiesa di Sant’Antonio a Posillipo, e in viale Virgilio.

Due food truck sono risultati sprovvisti di autorizzazione alla vendita e, pertanto, ai gestori delle attività è stata comminata una sanzione di 5.000 euro.

Le attrezzature sono state sequestrate ed è scattata anche una multa per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Uno dei due gestori, inoltre, è stato sanzionato per la vendita abusiva di alcolici e perché il mezzo non era stato sottoposto a revisione.

Una terza attività con food truck, invece, è stata sanzionata solo per la vendita di alcoolici non autorizzata.