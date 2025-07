Controlli San Lorenzo e rimozione arredi abusivi II Municipalità Napoli

Sequestri e sanzioni dalla Polizia Locale

In via Bologna l’Unità Operativa San Lorenzo ha eseguito un servizio specifico volto a verificare la regolarità delle attività ambulanti.

Sono stati effettuati controlli a 20 operatori, al termine dei quali sono stati elevati 20 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Ulteriori sanzioni sono state contestate per la mancata comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione alla vendita di alcolici, per l’attività di vendita priva di autorizzazione amministrativa e per l’assenza del titolo sanitario necessario alla somministrazione di generi alimentari.

Complessivamente, sono stati sequestrati circa 25 kg di prodotti alimentari, in parte rinvenuti presso un venditore totalmente abusivo e in parte presso un operatore regolarmente autorizzato che proponeva articoli non previsti dal proprio titolo abilitativo.

Gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata sono intervenuti in diverse strade della Municipalità 2 per la rimozione di arredi installati irregolarmente su suolo pubblico.

Nel corso delle operazioni, effettuate in via Santa Maria delle Grazie, via Carlo Celano, via Michelangelo Ciccone e via Giovanni Tappia, sono stati rimossi 4 paletti e 13 fioriere, non autorizzati e potenzialmente ostativi al pubblico transito.