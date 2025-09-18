Controlli Polizia Stradale Napoli, 8 veicoli sottoposti a fermo

Rilevate 38 violazioni

Gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale e i colleghi dell’Unità operativa Stella della Polizia Locale hanno effettuato controlli di Polizia Stradale in via Crocelle a Porta San Gennaro, via Vergini, via Fuori le Mura a Porta San Gennaro.

Durante l’operazione, 8 veicoli sono stati sottoposti a fermo o sequestro amministrativo.

Le violazioni rilevate sono state 38, di cui 20 per violazioni della disciplina della sosta e 7 per mancanza di copertura assicurativa, mentre le restanti sono relative a guida senza patente, circolazione con veicolo già sottoposto a fermo o sequestro, e guida facendo uso di telefono cellulare.