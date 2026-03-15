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Controlli Polizia Municipale in occasione del match Napoli – Lecce

Di
Redazione
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Napoli - Lecce

Sanzioni, sequestri e rimozioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione dell’incontro di calcio Napoli – Lecce, la Polizia Municipale ha attuato un piano di controllo straordinario del territorio per garantire la sicurezza urbana e il rispetto delle normative vigenti.

L’operazione ha visto l’impiego di 73 agenti e un ufficiale, impegnati nel pattugliamento delle aree limitrofe allo stadio e delle principali arterie di collegamento.

Contrasto ai parcheggiatori abusivi

Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno della sosta selvaggia e dell’abusivismo:

  • 5 parcheggiatori abusivi sono stati individuati e sanzionati amministrativamente.
  • Per 2 di essi è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, AG.
  • Sequestrata la somma complessiva di 178,00 euro, provento dell’attività illecita.

Sicurezza stradale e mobilità

Il dispositivo di controllo stradale ha portato a numeri significativi per garantire il decoro e la viabilità:

  • 142 verbali elevati per difformità di sosta.
  • 112 veicoli prelevati con l’ausilio dei carri attrezzi per gravi intralci alla circolazione.

Polizia Amministrativa e controlli commerciali

Sul fronte della tutela del consumatore e del decoro urbano, gli agenti hanno ispezionato 9 esercizi commerciali. Gli esiti dei controlli riportano:

  • 2 verbali per violazione del divieto di vendita di alcolici in contenitori di vetro.
  • 2 contestazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico.
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