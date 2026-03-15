Controlli Polizia Municipale in occasione del match Napoli – Lecce

Sanzioni, sequestri e rimozioni
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
In occasione dell’incontro di calcio Napoli – Lecce, la Polizia Municipale ha attuato un piano di controllo straordinario del territorio per garantire la sicurezza urbana e il rispetto delle normative vigenti.
L’operazione ha visto l’impiego di 73 agenti e un ufficiale, impegnati nel pattugliamento delle aree limitrofe allo stadio e delle principali arterie di collegamento.
Contrasto ai parcheggiatori abusivi
Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno della sosta selvaggia e dell’abusivismo:
- 5 parcheggiatori abusivi sono stati individuati e sanzionati amministrativamente.
- Per 2 di essi è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, AG.
- Sequestrata la somma complessiva di 178,00 euro, provento dell’attività illecita.
Sicurezza stradale e mobilità
Il dispositivo di controllo stradale ha portato a numeri significativi per garantire il decoro e la viabilità:
- 142 verbali elevati per difformità di sosta.
- 112 veicoli prelevati con l’ausilio dei carri attrezzi per gravi intralci alla circolazione.
Polizia Amministrativa e controlli commerciali
Sul fronte della tutela del consumatore e del decoro urbano, gli agenti hanno ispezionato 9 esercizi commerciali. Gli esiti dei controlli riportano:
- 2 verbali per violazione del divieto di vendita di alcolici in contenitori di vetro.
- 2 contestazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico.