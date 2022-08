Controlli Polizia Locale Napoli per contrastare ogni tipo di illecito

Incessanti controlli su tutto il territorio cittadino

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nel quartiere San Giovanni gli Agenti del Reparto Polizia Investigativa Centrale della Polizia Locale hanno denunciato un uomo di anni 43 originario di San Giorgio a Cremano, per rifiuto generalità, resistenza e violenza con lesioni a Pubblico Ufficiale, dopo che il soggetto, sprovvisto di documenti, si è rifiutato di declinare le proprie generalità minacciando e aggredendo uno degli Agenti della pattuglia di controllo, procurando lesioni guaribili in 15 giorni.

L’uomo è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere di minacce aggressione con lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di declinare le proprie generalità.

Nel quartiere Vasto gli Agenti della Polizia Locale hanno sequestrato 54 pacchetti di sigarette di varie marche estere a carico di ignoti in via Torino, dove hanno notato una bancarella perla vendita di sigarette di contrabbando sul ciglio della strada ed un soggetto che, alla vista degli Agenti, si è dato precipitosamente fuga.

In via Pica gli Agenti della U.O. Ambientale, durante il pattugliamento del territorio per il controllo del conferimento e la gestione dei rifiuti urbani e speciali hanno individuato un cantiere di ristrutturazione di

un’attività commerciale che produceva e abbandonava i rifiuti illecitamente nelle vie adiacenti pertanto gli Agenti procedevano, al sequestro i rifiuti prodotti e al sequestro del locale oggetto dei lavori irregolari denunciando il responsabile presente in loco per la gestione illecita dei rifiuti punita dall’articolo 256 del codice dell’ambiente.

In via Raffaele Conforti hanno individuato un ciclomotore sospetto, che dalla verifica ai terminali risultava essere oggetto di furto scoprendo poi che il ciclomotore era stato trasformato in un punto di cambio per lo spazio di stupefacenti creandovi all’interno del vano portaoggetti sotto la sella un contenitore con attrezzi e residui per il trattamento di sostanze stupefacenti.

Il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro penale a sequestro e affidato ad una ditta convenzionata in attesa di successivi accertamenti e per conseguente restituzione istituzione illegittimo proprietario.

In piazza Trieste e Trento è stata soggetta a furto di una bicicletta elettrica, gli Agenti del della U.O. territoriale Avvocata sono stati allertati dai passanti e dalla descrizione del soggetto del veicolo gli agenti hanno potuto individuare il responsabile che è stato sottoposto a fermo per identificazione in quanto sprovvisto di documenti personali e di elementi per giustificare il possesso della bicicletta elettrica con catena tagliata e nello zaino una cesoia.