Controlli Polizia Locale Napoli per applicazione Ordinanza movida

Attivati controllo finalizzati al rispetto del provvedimento

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Con l’entrata in vigore dell’Ordinanza sindacale 59/2022 sono state attivate una serie di attività di controllo finalizzate al rispetto del provvedimento.

La Polizia Locale di Napoli ha implementato di 12 pattuglie i servizi notturni destinando tale personale esclusivamente al controllo del dispositivo.

Nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dall’ordinanza sono stati verificate 153 attività e dai controlli sono scaturiti 11 verbali: in particolare è stato necessario sanzionare le inosservanze nella zona di Chiaia in vico II Alabardieri, Piazzetta Rodinò, via Bisignano e Vico dei Sospiri, nella zona del Centro Storico in via Mezzocannone e via San Sebastiano e in zona Vomero in via Merliani, piazza Medaglie d’Oro e via Kerbaker.

Le attività sono poi proseguite in pattugliamento per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 05:00 come previsto dall’Ordinanza. Ulteriori controlli sono già programmati da stasera per l’intero fine settimana.