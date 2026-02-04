Controlli Polizia Locale Napoli a tutela della sicurezza alimentare

Sequestrati 3 quintali di prodotti ortofrutticoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Un’attività finalizzata a contrastare il commercio abusivo e a tutelare la sicurezza alimentare è stata condotta dalla Polizia Locale nei quartieri Secondigliano, Arenella e Vomero.

I controlli, svolti in collaborazione con il personale dell’ASL Napoli 1 Centro, sono stati eseguiti anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini.

A Secondigliano, gli agenti dell’Unità Operativa territoriale hanno individuato una rivendita ambulante di prodotti ortofrutticoli risultata priva delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività e per l’occupazione del suolo pubblico.

È emerso, inoltre, che alcuni alimenti posti in vendita non erano adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici, in violazione delle normative igienico-sanitarie.

Gli operatori hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 20.000 euro, disposto la cessazione immediata dell’attività abusiva e proceduto al sequestro di 40 cassette di ortofrutta, pari a circa 75 chili di merce, insieme all’attrezzatura impiegata per la vendita.

Tra l’Arenella e il Vomero, il personale dell’Unità Operativa territoriale ha effettuato controlli su alcuni esercizi di vicinato dedicati alla vendita di frutta e verdura.

In particolare, in via Giulio Palermo e in Largo dei Cangiani sono state riscontrate violazioni relative all’occupazione di suolo pubblico non autorizzata, alla mancanza delle autorizzazioni necessarie per l’esposizione della merce su aree pubbliche e a irregolarità in materia di igiene degli alimenti.

Il personale dell’ASL ha inoltre rilevato in uno degli esercizi diverse infrazioni gravi che hanno comportato la sospensione temporanea dell’attività.

Nel complesso, sono state elevate sanzioni per oltre 6.000 euro e sequestrati circa 240 chili di frutta e verdura, successivamente devoluti allo zoo cittadino.