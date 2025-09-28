Controlli Polizia Locale Napoli: 12 attività sanzionate

15 sanzioni amministrative

L’Unità Operativa San Lorenzo della Polizia Locale di Napoli ha intensificato i controlli amministrativi sul proprio territorio di competenza, verificando la regolarità di numerose attività produttive.

L’azione, volta a garantire il rispetto delle norme e la tutela del decoro urbano e dei consumatori, ha interessato diverse strade chiave del quartiere, tra cui via Blanch, via A. d’Avalos, via Carbonara, via Venezia, via Costantinopoli, via Rosaroll, corso Umberto, via Palermo e via Foria.

A seguito delle ispezioni, sono state riscontrate irregolarità presso 12 diverse attività, portando all’emissione complessiva di 15 sanzioni amministrative.

Le principali violazioni contestate riguardano:

• Insegne Pubblicitarie Abusive: 6 sanzioni sono state elevate per l’affissione o la collocazione di insegne pubblicitarie senza la necessaria autorizzazione.

• Occupazione di Suolo Pubblico: 4 sanzioni per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, pratica che ostacola la libera circolazione e il decoro.

• Mancanza di SCIA: 2 attività commerciali sono state sanzionate per operare in assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, SCIA.

• Vendita di Alimenti Scaduti: Una sanzione è stata comminata per la vendita di prodotti alimentari con data di scadenza superata, a tutela della salute pubblica.

• Altre Violazioni: Le restanti sanzioni riguardano la violazione della normativa sull’impatto acustico e la mancata differenziazione dei rifiuti.