Controlli nei cantieri edili a Napoli

Sequestri in via Toledo e nel quartiere Avvocata

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il personale dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia Locale è intervenuto questa mattina in via Toledo, accertando irregolarità significative all’interno di un cantiere edile allestito per la manutenzione delle facciate di un fabbricato.

Durante le verifiche, gli agenti hanno constatato che i lavori erano eseguiti in assenza del preventivo parere della Soprintendenza, obbligatorio per gli interventi su immobili sottoposti a tutela architettonica, e senza la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza, POS, documento essenziale per garantire la tutela dei lavoratori e la corretta gestione del cantiere.

Gli operai presenti erano, inoltre, sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale e l’area risultava priva della necessaria cartellonistica informativa. Alla luce delle violazioni riscontrate e al fine di prevenire ulteriori illeciti, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro preventivo dell’area di cantiere.

Al termine di un’altra operazione, agenti dell’Unità Operativa Edilizia e Patrimonio hanno sequestrato un fabbricato di quattro piani nel quartiere Avvocata, in parte di proprietà privata e in parte di proprietà del Comune.

Le attività d’indagine hanno permesso di appurare che erano stati commissionati lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione con le agevolazioni del ‘sisma bonus’. Nel 2016 e 2019 il fabbricato era stato sgomberato per motivi di sicurezza e per problemi di staticità.

Ad oggi, tuttavia, non risulta essere stato presentato il Certificato di Eliminato Pericolo. Ulteriori indagini chiariranno se le agevolazioni del ‘sisma bonus’ possano essere compatibili con le attività di messa in sicurezza prescritte.