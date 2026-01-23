Controlli Militari Esercito e Vigili Urbani a Castelvolturno (CE)

Continuano i presidi e le pattuglie interforze da parte dei militari dell’Esercito e la Polizia Municipale a difesa dell’ambiente e della legalità

Proseguono le attività congiunte dell’Esercito e delle forze di Polizia Locale orientate a contrastare i fenomeni legati ai reati ambientali.

Ieri, lungo il litorale domizio di Castelvolturno (CE), diversi assetti di militari dell’Esercito ed agenti della Polizia Municipale hanno condotto attività congiunte per riaffermare la presenza dello Stato in un territorio ricco di potenzialità sociali ed economiche, ma spesso sferzato e martoriato da delitti ambientali e illiceità diffusa.

I controlli hanno portato all’identificazione di diverse persone e determinato l’inflizione di sanzioni amministrative e sequestro di 6 autoveicoli per gravi violazioni del Codice della Strada.

Parallelamente alle attività dirette a tutelare l’ordine e la sicurezza urbana, un’altra pattuglia del Raggruppamento Strade Sicure Campania dell’Esercito, avvalendosi di un aeromobile a pilotaggio remoto (mini-drone Apr Strix – DF) monitorava le zone periferiche e le campagne di Castelvolturno in tempo reale, al fine di contrastare e fermare sversamenti illeciti e delitti ambientali.

Grazie all’azione sinergica tra Militari e assetti della Polizia Locale, le istituzioni confermano la risolutezza dello Stato nel contrastare i fenomeni dell’illegalità e i reati ambientali, a favore dei territori e della collettività.