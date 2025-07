Controlli in ristorante – pizzeria a Napoli, sequestra pedana abusiva

La struttura era arredata con circa 20 tavoli e 80 sedie

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nella giornata odierna, il personale dell’unità operativa Vomero ha condotto un accurato controllo amministrativo presso un ristorante – pizzeria in piazza Vanvitelli.

Durante le verifiche sono emerse alcune irregolarità relative all’occupazione di suolo pubblico e alla presenza di un manufatto non autorizzato: una pedana esterna realizzata con un piano di calpestio in legno, delimitata da intelaiature in alluminio e pannelli in vetro o plexiglas lungo tutto il perimetro, dotata di ante a ribalta.

La struttura era arredata con circa 20 tavoli e 80 sedie, una credenza in metallo fissata permanentemente, stufe da esterno, telecamere di sorveglianza e ombrelloni con illuminazione integrata.

Durante il controllo è stato accertato che l’area occupata dalla pedana non rientrava tra quelle autorizzate dall’Amministrazione comunale.

Alla luce di quanto emerso, è stato disposto il sequestro del manufatto e, contestualmente, è stato contestato il reato di invasione di suolo pubblico, oltre alla violazione amministrativa per l’occupazione difforme rispetto alla concessione rilasciata.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di controlli finalizzato a garantire il rispetto delle normative sull’occupazione del suolo pubblico e a tutelare una corretta gestione delle attività commerciali nel rispetto delle regole.