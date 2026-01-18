Controlli della Polizia Municipale Napoli nel quartiere San Lorenzo

Nel mirino strutture ricettive e attività commerciali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo hanno condotto una vasta operazione di monitoraggio che ha interessato prioritariamente le strutture extralberghiere situate nel cuore della IV Municipalità.

Abusi edilizi nel comparto ricettivo

L’intervento, che ha visto il pattugliamento capillare di aree a forte vocazione turistica come corso Garibaldi, vico Limoncello, via San Gregorio Armeno e via Purgatorio ad Arco, ha portato alla luce gravi irregolarità strutturali.

In diverse strutture ricettive sono stati accertati:

– soppalchi abusivi realizzati in assenza di titoli autorizzativi;

– altezze interne non a norma, tali da compromettere i requisiti minimi di abitabilità dei locali.

A seguito dei rilievi, i responsabili delle attività sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 44 del Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/01). Contestualmente, è stata inviata formale comunicazione agli uffici competenti del SACE/SUEP per i provvedimenti amministrativi di rito.

Controlli alle attività commerciali: sanzione in via Foria

L’operazione ha riguardato anche il settore del commercio alimentare. In via Foria, gli agenti hanno proceduto al controllo di una salumeria, riscontrando la mancanza della documentazione obbligatoria relativa alla SCIA Unica e Sanitaria. Al titolare dell’esercizio è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 8.000,00 euro.