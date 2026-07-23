Controlli della Polizia Locale Napoli in piazza Municipio

Sequestrati sei veicoli elettrici irregolari

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nel corso di un servizio di polizia stradale finalizzato al controllo dei veicoli elettrici in piazza Municipio, svolto dalla Polizia Locale di Napoli con il supporto della Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono stati sottoposti ad accertamenti tecnici una serie di veicoli elettrici, sei dei quali sono risultati irregolari e sono stati sequestrati.

Per gli stessi è stato inoltre disposto il fermo amministrativo, mentre due veicoli sono stati affidati al custode – acquirente.

L’attività ha consentito di accertare complessivamente 26 violazioni al Codice della Strada, riconducibili, tra l’altro, alla circolazione senza copertura assicurativa, alla guida senza patente o all’affidamento del veicolo a persona non abilitata alla guida, alla circolazione di veicoli privi di immatricolazione o di targa con particolare riferimento a motocicli e ciclomotori elettrici risultati non conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.