Controlli della Polizia Locale Napoli in diverse attività del centro

Riscontrate diverse difformità

Gli agenti delle Unità Operative Avvocata e Chiaia della Polizia locale hanno effettuato controlli a diverse attività produttive in via San Matteo a Toledo, via Toledo, via De Deo, vico Lungo Teatro Nuovo, via Trinità degli Spagnoli, vico Lungo Gelso, vico Giardinetto.

Dalle operazioni sono scaturite 4 diffide alla rimozione, un sequestro amministrativo di merci e attrezzature e 14 sanzioni per varie violazioni: occupazione abusiva di suolo pubblico, commercio in sede fissa non autorizzato, installazione di insegne pubblicitarie abusive e di linea aerea luminosa, mancato rispetto delle prescrizioni del nulla osta di impatto acustico e vendita di bevande alcoliche e super alcoliche su aree pubbliche.