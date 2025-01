Controlli della Polizia locale Napoli a Secondigliano

Sanzioni per le attività commerciali e contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il personale della Polizia locale di Napoli appartenente all’unità operativa Secondigliano, in collaborazione con le unità operative Avvocata, Tutela Edilizia e GIT motociclisti, ha svolto un’operazione ad alto impatto nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, condotti con il commissariato di Pubblica sicurezza di Secondigliano.

L’intervento, che ha coinvolto anche l’ASL e personale specializzato dell’ENEL, è stato mirato alla verifica di attività commerciali e alla prevenzione e repressione di violazioni in materia di circolazione stradale.

Durante i controlli, che hanno interessato viale Comandante Umberto Maddalena, via Sant’Andrea d’Avellino, via del Cassano, corso Secondigliano e via Cardinale Filomarino, sono stati emessi 15 verbali per irregolarità amministrative tra cui: mancanza di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, carenze in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari, installazioni pubblicitarie non autorizzate, occupazione abusiva di suolo pubblico e irregolarità igienico-sanitarie.

Gli agenti hanno proceduto anche al sequestro di circa 90 chili di alimenti non conformi e segnalato all’Autorità giudiziaria per violazioni in materia edilizia.

Per quanto riguarda i controlli alla circolazione stradale sono stati elevati 44 verbali per infrazioni al Codice della Strada, tra cui: sosta irregolare, mancanza di copertura assicurativa, guida senza patente e mancata revisione dei veicoli.

Due veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e uno a fermo amministrativo, mentre una persona è stata deferita all’Autorità giudiziaria per guida senza patente reiterata nel biennio.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività mirate a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative sul territorio cittadino, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità diffusa e tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini.