Controlli della Polizia Locale Napoli a Poggioreale

Recuperata anche un’auto rubata

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli agenti dell’Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale della Polizia Locale sono intervenuti in piazza Francesco Coppola, nel quartiere Poggioreale, effettuando verifiche su 30 veicoli.

Nel corso delle operazioni sono state accertate 15 violazioni al Codice della Strada per circolazione senza copertura assicurativa, guida senza patente o con patente sospesa, omessa revisione veicoli, mancata esibizione dei documenti di circolazione e guida senza casco.

L’attività di controllo ha portato all’adozione di provvedimenti di fermo, di sequestro amministrativo e penale e all’affidamento in custodia di un veicolo. Sono stati inoltre sospesi dalla circolazione tre veicoli risultati privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nel corso dell’operazione gli agenti hanno inoltre ritirato una patente di guida, recuperato un veicolo risultato oggetto di furto e denunciato all’Autorità Giudiziaria una persona per le violazioni accertate.