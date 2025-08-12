Controlli congiunti Polizia Locale Napoli – GdF nei negozi di souvenir

Scoperti lavoratori in nero, violazioni amministrative e fiscali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Personale della Polizia Locale di Napoli e della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Napoli ha svolto, nei giorni scorsi, numerosi controlli congiunti negli esercizi commerciali e negozi di souvenir nelle zone di maggior affluenza turistica della città.

Nel corso delle attività condotte nelle zone di via Toledo, via Chiaia, via Pessina e tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento sono state accertate complessivamente 30 violazioni amministrative.

La Guardia di Finanza ha rilevato 20 violazioni fiscali in 17 esercizi commerciali e scoperto 4 lavoratori in nero e 5 dipendenti non in regola che prestavano la loro opera all’interno delle attività controllate.

La Polizia Locale, invece, ha appurato 6 casi di occupazione abusiva di suolo pubblico e 4 ulteriori violazioni tra cui la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività sanitaria per la vendita di alcolici e l’apposizione di insegne pubblicitarie abusive.

Le operazioni di servizio sinergiche si inseriscono in un più ampio piano di controlli intensificati dalla Polizia Locale e dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli sulla base delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, con l’obiettivo di prevenire e reprimere i fenomeni di illegalità in ambito commerciale e tutelare gli esercenti onesti e l’economia legale.