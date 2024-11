Controlli congiunti Comune Napoli – MIT su mezzi pesanti

Le violazioni accertate

La Polizia Locale di Napoli, in collaborazione con il Ministero dei Trasporti, ha eseguito una attività di controllo su 35 mezzi pesanti nelle aree della Zona Industriale e del quartiere di Poggioreale, con particolare riferimento a via Domenico De Roberto, via Traccia a Poggioreale e via Ferrante Imparato.

Nel corso delle verifiche sono state accertate 7 infrazioni relative alla normativa sul distacco transnazionale di lavoratori, D.Lgs. 136/2016.

Tale normativa prevede che i datori di lavoro stranieri comunichino preventivamente l’invio di personale in Italia per prestazioni temporanee, garantendo il rispetto delle condizioni di lavoro stabilite dalla legge italiana.

Le violazioni hanno interessato aziende di autotrasporto polacche e rumene, che non avevano dichiarato il distacco per conducenti extra-comunitari. Le imprese sono state sanzionate con multe complessive pari a 4.620 euro, somma immediatamente saldata per evitare il fermo amministrativo dei veicoli.

Un autotreno polacco è stato fermato per irregolarità del cronotachigrafo. L’intervento ha portato al ritiro della patente del conducente e all’applicazione di una sanzione di 866 euro.

Ulteriori sanzioni sono state elevate ad autotrasportatori per violazioni relative ai tempi di riposo e per l’utilizzo di dispositivi non conformi, come pneumatici inadeguati.