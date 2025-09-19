Controlli a tappeto su taxi e NCC all’Aeroporto di Napoli

Undici sanzioni elevate, due licenze ritirate
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
La Polizia Locale di Napoli ha intensificato i controlli presso l’area di sedime dell’Aeroporto Internazionale di Napoli – Capodichino, con un’operazione mirata a contrastare le irregolarità nel trasporto pubblico non di linea.
Il personale dell’Unità Operativa Aeroporto, impegnato nel servizio di controllo in orario serale, ha verificato un totale di 39 veicoli, di cui 31 taxi e 8 NCC, Noleggio con Conducente.
L’operazione ha portato all’emissione di 11 sanzioni amministrative.
Le principali infrazioni riscontrate includono:
• sei sanzioni per il prelievo di passeggeri al di fuori delle aree di sosta autorizzate;
• due sanzioni per l’esercizio dell’attività di taxi al di fuori del turno di servizio, che hanno comportato l’immediato ritiro della licenza;
• una sanzione per mancato rilascio della ricevuta a inizio corsa;
• una sanzione per guida con patente KB scaduta;
• una sanzione per permesso provvisorio di guida scaduto.
La Polizia Locale ha già provveduto a comunicare le violazioni agli uffici competenti per l’applicazione delle ulteriori misure previste dalla legge.
Per le infrazioni più gravi, come l’esercizio abusivo dell’attività, è prevista la sospensione della licenza per un periodo che può variare da 15 giorni a 6 mesi.