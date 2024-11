Contro la mattanza dei giovani i cittadini di Napoli in piazza

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Centinaia di persone si sono radunate questa mattina in piazza del Gesù per prendere parte all’iniziativa promossa da Libera Campania: uno spazio di dibattito collettivo sui ripetuti episodi di violenza urbana avvenuti nelle ultime settimane, in città e nell’area metropolitana.

Sempre più spesso i responsabili e le vittime sono giovani, giovanissimi, anche adolescenti; come il ragazzo morto stamane all’ospedale Pellegrini proprio mentre era in corso la manifestazione.

All’iniziativa hanno preso parte associazioni, sindacati, movimenti civici, che dal palco hanno espresso testimonianze di esperienze costruttive ma anche critiche severe, evidenziando fenomeni e fatti di rilievo non sempre presenti nel discorso pubblico.