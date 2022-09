Contro influenza in arrivo la Toscana potenzia rete medici sentinella

Saranno sessantanove, dodici in più rispetto al passato, equamente distribuiti tra le tre ASL

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Regione Toscana potenzia la propria rete dei medici ‘sentinella’ contro l’influenza: una rete di medici di medicina generale, pediatri e laboratori di riferimento che esiste dal 2000 ed in grado di rilevare settimanalmente l’andamento dell’influenza e la circolazione dei diversi ceppi.

Saranno quest’anno 69 i medici coinvolti, dodici in più rispetto al passato, tra cui nove pediatri, tutti individuati dalle organizzazioni sindacali di categoria ed equamente distribuiti nelle tre ASL.

Il laboratorio di riferimento farà invece capo al dipartimento di medicina generale e clinica dell’Università di Firenze.

L’influenza, come sottolineano il Presidente della Toscana e l’Assessore alla salute, costituisce un rilevante problema di sanità pubblica: può avere gravi complicanze che possono colpire i soggetti a rischio, fragili od anziani, e far lievitare gli accessi al pronto soccorso e i ricoveri in ospedale. Monitorare e prevenire è dunque la strategia migliore.